Президент США Джо Байден, несмотря на текущие мировые кризисы, кажется спокойным и испытывает облегчение перед завершением своего президентского срока, сообщают журналисты The New York Times. Они отметили, что на брифинге в Белом доме Байден выглядел расслабленным, даже несмотря на сложную обстановку как внутри страны, так и за рубежом.

По словам журналистов, глава государства осознает, что все сложные задачи, такие как конфликт на Украине, напряженность на Ближнем Востоке и угроза со стороны Китая, в будущем будут решаться уже другими политиками. Байден, как заметили присутствующие, принял это с чувством облегчения, давая понять, что его собственная роль в этих вопросах подходит к концу.

Во время встречи с журналистами Байден продемонстрировал уверенность и даже пошутил. Когда его спросили, не собирается ли он вновь участвовать в выборах, президент с улыбкой ответил: «Я вернулся», что вызвало смех у присутствующих.