Ежевика, благодаря высокому содержанию антоцианов — природных антиоксидантов, играет важную роль в поддержании здоровья, отмечает нутрициолог Ольга Ильчева в интервью для «Чемпионата». Именно эти вещества придают ягоде её насыщенный цвет и оказывают благоприятное воздействие на организм.

Антоцианы, присутствующие в ежевике, защищают нервные клетки от повреждений, вызванных окислением, что особенно важно для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, эти вещества улучшают когнитивные функции, включая память и способность к обучению.

Помимо защиты мозга, регулярное употребление ежевики полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ягода помогает снижать уровень «плохого» холестерина и уменьшать воспалительные процессы, защищая кровеносные сосуды от повреждений.

Клетчатка, которой богата ежевика, замедляет усвоение углеводов, что способствует снижению уровня сахара в крови. Исследования показывают, что ягода может улучшать чувствительность клеток к инсулину и ускорять процессы сжигания жиров, что особенно полезно для людей с избыточным весом.

Благодаря низкой калорийности и этим полезным свойствам ежевику можно считать отличным выбором для здорового десерта. Она также способствует улучшению работы кишечника, помогает избавиться от запоров и поддерживает баланс микробиоты.