Генетики провели детальный анализ останков легендарных “львов-людоедов” из Цаво, обнаружив в их черепах следы человеческих волос и фрагменты ДНК, что подтвердило случаи нападений на людей. Открытие стало возможным благодаря современным методам, позволившим извлечь ДНК из застрявших в зубах львов волос жертв. Результаты исследования опубликованы в журнале *Current Biology*.

Анализируя данные, ученые выяснили, что эти хищники охотились не только на привычных им животных, таких как жирафы, антилопы и зебры, но и на людей. По словам Алиды де Фламинг, сотрудницы Университета штата Иллинойс, исследование показало, что львы питались разнообразными видами животных, включая людей, что значительно расширило понимание их поведения.

История “людоедов из Цаво” связана с серией трагических событий 1898 года, когда двое кенийских львов предположительно убили около тридцати рабочих, строивших железную дорогу. Исследователи под руководством профессора Джулиана Петерханса долгие годы изучают причины такого поведения хищников. Есть предположения, что причиной могла стать эпидемия, выкосившая буйволов и других потенциальных жертв, или травмы, мешавшие львам охотиться на традиционную добычу.

Дополнительные исследования ДНК подтвердили, что среди жертв был как минимум один человек, происходивший из Восточной Африки или Южной Азии, что совпадает с происхождением железнодорожных рабочих. Также учёные обнаружили ДНК антилоп гну, которых обычно не встречают в этой части Кении, что может свидетельствовать о миграциях львов на большие расстояния в поисках пищи.

Открытие помогает лучше понять причины поведения львов и их адаптацию в условиях нехватки традиционной добычи, а также проливает свет на причины миграции этих животных на значительные расстояния.