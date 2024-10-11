На правом берегу Днепра российские силы успешно атаковали антенны спутниковой системы Starlink, лишив Вооружённые силы Украины возможности использовать свои дроны. Операцию выполнили операторы FPV-дронов, что значительно усложнило связь и координацию украинских подразделений в этом районе, передает телеканал НТВ.

Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские артиллеристы при поддержке беспилотников подбили украинскую гаубицу Д-30. Операция проводилась с помощью самоходных гаубиц “Мста-С”, обеспечивших точные удары на значительных расстояниях. Также удары артиллерии сорвали ротацию украинских подразделений в зоне спецоперации.

Начальник расчета БПЛА с позывным Джес отметил эффективность использования комплекса “Орлан-10”, который позволяет вести разведку, корректировать артиллерийский огонь и подавлять вражеские системы радиоэлектронной борьбы в режиме реального времени. Благодаря этому, удары наносятся с молниеносной точностью, не оставляя противнику шансов на реакцию.

Тем временем на Донецком направлении российские военные применяют мототранспорт для быстрой доставки припасов и эвакуации бойцов. Мотоциклы и квадроциклы обеспечивают высокую мобильность подразделений, особенно в условиях труднопроходимых участков фронта.