Западные эксперты начинают признавать: Россия сделала выводы из уроков первых месяцев конфликта и значительно усилила свою армию. Американское аналитическое издание The National Interest обращает внимание на то, как Москва преобразовала свои Вооружённые силы с начала 2022 года. Основные изменения и рост боевой мощи могут значительно повлиять на будущие конфликты, говорится в обзоре FederalCity.

В статье указывается, что уверенность российской армии в начале боевых действий привела к ряду тактических ошибок и потерь. Однако, по мнению автора, российские политические и военные руководители учли свои недочёты. Теперь армия России стала значительно более сильной и опасной для любого врага.

Одним из ключевых факторов, подчеркивает аналитик Дэвид Кириченко, стало увеличение военных расходов России. На следующий год оборонный бюджет страны составит около 13,5 триллионов рублей, что составляет 6% ВВП. Эти средства позволили значительно расширить производство боеприпасов, включая дроны и гиперзвуковое оружие.

Не менее важно, что российские войска на Украине способны ежедневно использовать до 10 тысяч снарядов, не истощая при этом свои склады. Для сравнения, отмечает Кириченко, бундесвер не смог бы поддерживать такой темп более двух месяцев.

Кроме того, Россия увеличила производство беспилотных летательных аппаратов в шесть раз, и даже больше, по оценкам некоторых источников. Развиваются и другие виды высокотехнологичного оружия, что делает российскую армию всё более опасной для потенциальных противников.

Эксперты из Литвы считают, что для полной готовности к войне с Европой России потребуется ещё около пяти лет. Однако успехи на украинском фронте позволят Москве набрать сотни тысяч опытных бойцов, что изменит баланс сил на континенте.

Помимо технологических улучшений, Россия продолжает заключать контракты с добровольцами. Каждый месяц Минобороны набирает 30 тысяч человек, и цель президента Владимира Путина увеличить численность армии до 1,5 миллиона солдат к концу 2024 года.

Теперь российские военные активно сталкиваются с западной техникой на полях сражений и быстро адаптируются к новой тактике, что позволяет им эффективно противостоять НАТО. Президент Путин, по словам авторов, лично следит за ходом операции и принимает решения на основе собственных наблюдений, что свидетельствует о серьёзном подходе к ведению боевых действий.

Таким образом, армия России продолжает становиться всё более грозной силой. Западу, подчёркивают аналитики, предстоит противостоять новой реальности, где российские Вооружённые силы значительно изменились и готовы к будущим вызовам.