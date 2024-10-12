Холод издавна ассоциируется с омоложением и продлением жизни. Несмотря на это, метод криотерапии, основанный на воздействии экстремально низких температур, редко используется в медицине. Однако специалисты уверены, что эта методика способна замедлить старение.

Нейрофизиолог Александр Россинский в интервью изданию «Доктор Питер» отметил, что криотерапия — один из самых недооценённых способов продления жизни. Процедура предполагает кратковременное воздействие холодом на организм и может применяться для лечения различных заболеваний — от астмы и артрита до инсультов и диабета.

Процедура проводится в специальном аппарате, где пациент находится от двух до четырёх минут при температуре воздуха от -100 до -160 градусов по Цельсию. Охлаждение достигается за счёт пара жидкого азота, что приводит к сужению сосудов и охлаждению тела. Однако этот процесс приносит организму пользу.

Исследования показывают, что кратковременный холод активизирует адаптационные механизмы организма. Это повышает устойчивость к стрессу, физическим нагрузкам и эмоциональным перегрузкам. Благодаря такому эффекту организм легче справляется с болезнями, а иммунитет укрепляется.

Основные эффекты криотерапии включают снятие воспалений, уменьшение психосоматических проблем и усиление защитных функций организма. Это в совокупности помогает не только укрепить здоровье, но и продлить молодость. Наибольший терапевтический эффект достигается при температурах в диапазоне от -130 до -160 градусов.

Александр Россинский также рассказал о применении криосауны для улучшения внешности и продления молодости. По его словам, этот метод может повысить либидо и в некоторых случаях даже превосходит по эффективности голодание.