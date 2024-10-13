Нейробиолог Кристоф Кох из Института Аллена в Сиэтле, автор многих научных публикаций, привлек особое внимание после того, как лично пережил клиническую смерть. В интервью он поделился своими необычными ощущениями, которые охватили его в момент остановки сердца.

По словам ученого, он столкнулся с невероятно ярким светом и одновременно испытал сильные эмоции — страх и экстаз. В этот момент Кох перестал ощущать себя как личность, исчезли границы тела и времени, и он больше не воспринимал мир вокруг. Такие ощущения часто описывают люди, прошедшие через клиническую смерть, и в научной среде их называют “околосмертными переживаниями”.

Другие ученые также изучают этот феномен. Врач-реаниматолог Сэм Парния провел исследование среди пациентов, которых удалось вернуть к жизни, и почти 40% из них рассказали о схожем опыте. Один из таких людей, американец Джеффри Олсен, вспоминал, как он парил над местом аварии, в которой потерял жену и сына, и слышал, как его жена просила его вернуться к жизни ради их младшего ребенка.

Парния также обратил внимание на интересный факт: у людей, переживших клиническую смерть, наблюдаются резкие скачки гормонов. Норадреналин, ответственный за концентрацию внимания, может увеличиваться в 60 раз, а уровни дофамина и серотонина — в 40 и 80 раз соответственно, что указывает на осознанность переживаний в критические моменты.

Исследования в этой области продолжаются, и результаты могут серьезно изменить наше понимание того, что происходит с человеком во время смерти.