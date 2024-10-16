Земельный суд Эрфурта вынес приговор 75-летнему пенсионеру, который был признан виновным в проведении нелегальных операций по удалению частей тела у своих «пациентов». Мужчина, работавший токарем, использовал свою гостиную как импровизированную операционную, где без медицинского образования занимался хирургическими вмешательствами, включая удаление половых органов и пальцев ног. За свои услуги он брал от 500 до 2200 евро.

Пенсионер привлекал клиентов через сомнительные интернет-форумы, где люди обращались к нему с просьбами об удалении тех или иных частей тела, рассчитывая таким образом решить свои проблемы. Однако вместо помощи они получали серьезные травмы. Операции проводились в антисанитарных условиях, что только усугубляло последствия.

Судебное разбирательство, большая часть которого проходила за закрытыми дверями, сопровождалось шокирующими показаниями жертв, которые рассказывали о своем ужасающем опыте. Судья Удо Тиетджен назвал это дело «постыдным» и подчеркнул, что решение суда имеет важное значение для предотвращения подобных преступлений в будущем.

Пенсионер был признан виновным по семи пунктам обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и по одному пункту за причинение менее серьезных травм. Ему назначено почти четыре года лишения свободы. Суд надеется, что этот приговор станет предостережением для тех, кто ищет опасные и незаконные медицинские услуги, полагаясь на непроверенные источники.