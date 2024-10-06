Археологи совершили важное открытие, проливающее свет на одно из первых масштабных сражений, случившихся на европейской территории около 3200-3300 лет назад в долине реки Толлензе. На месте этого древнего противостояния, расположенного на северо-востоке современной Германии, были найдены следы древнего столкновения, которое, возможно, изменило ход истории. Масштабы этой битвы впечатляют: тысячи участников, сотни погибших, и, несмотря на века, их останки и орудия сохранились удивительно хорошо.

Первый археологический артефакт — кость, выступающая из берега реки, был найден в 1996 году любителем истории. С тех пор раскопки продолжаются, и на сегодняшний день обнаружено более 12 500 костей, принадлежащих в основном молодым мужчинам. Их гибель была жестокой — древнее оружие, найденное в окрестностях, указывает на использование мечей, копий, бронзовых стрел и дубин. Археологи также восстановили ход событий: около четырех тысяч воинов сошлись в бою, из которых от 740 до 1000 человек погибли. По количеству жертв это событие можно сравнить с Ледовым побоищем, передает РИА Новости.

Причина этого сражения до сих пор остается загадкой, но одной из версий является борьба за контроль над переправой, так как на этом месте, вероятно, был мост. Победители битвы сбрасывали тела противников в реку, где их кости сохранились под слоем ила.

Несмотря на отсутствие письменных источников, археологи пытаются восстановить картину того времени с помощью современных методов. Анализ останков, найденных в долине Толлензе, указывает на то, что участники сражения имели центрально- и североевропейское происхождение. Тем не менее, ученые до сих пор не могут точно определить региональную принадлежность погибших воинов, так как результаты анализов показывают противоречивые данные. Исследования бронзовых и кремневых наконечников стрел указывают на наличие артефактов, схожих с находками из более южных регионов Европы, таких как Бавария и Моравия.

Существует версия, что это сражение стало частью более масштабных процессов, происходивших в Центральной и Северной Европе в XIII веке до нашей эры. Этот период ознаменовался ростом насилия, появлением новых военных укреплений и всплеском вооруженных конфликтов. Эти события, по мнению некоторых ученых, могут быть связаны с так называемой “катастрофой бронзового века”, которая произошла в Восточном Средиземноморье в начале XII века до нашей эры.

В то время на Востоке процветали крупные цивилизации, такие как Микенская, Хеттская и Ассирийская. Однако их разрушили пришедшие с севера варвары, известные как народы моря. Хотя точное происхождение этих варваров до сих пор неизвестно, предполагается, что их миграция была вызвана давлением загадочных племен из Центральной и Северной Европы.

Эти племена могли сыграть ключевую роль в разрушении древних цивилизаций, а битва у Толлензе — одно из звеньев этой глобальной цепной реакции. Исчезновение великих царств и прерывание торговых связей привели к разрушению письменности, утрате культурных достижений и изменению политической карты древнего мира.