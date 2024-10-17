Доброволец, участвующий в специальной военной операции (СВО), Дарио Ристич, поделился невероятной историей о том, как божественное вмешательство помогло ему выжить в одном из боёв. Этот рассказ был опубликован в Telegram-канале телеканала «Царьград».

По словам командира подразделения, Ристича считали погибшим — он подорвался на мине, и в условиях интенсивного огня со стороны противника сослуживцы не смогли эвакуировать его тело. Однако вскоре пришла новость, что боец остался жив, что удивило всех его товарищей по оружию.

Боец вступил в бой с боевиками ВСУ и получил ранение. Он понимал, что под огнем противника забрать его не смогут и поэтому делал единственное, что оставалось – действовал самостоятельно.

Как рассказал сам Ристич, после взрыва ему удалось отползти в укрытие и перевязать свою сильно пострадавшую ногу. В этот момент он увидел яркий свет и почувствовал, что Бог протянул ему руку.

“Только я и Он были в этом свете”, — вспоминает доброволец.

В укрытии Ристич провел целую неделю без воды и пищи. Он сам ампутировал повреждённую ногу, а затем был найден российскими бойцами, которые его эвакуировали. Сейчас Дарио восстанавливается после этого тяжелого испытания.

Ранее в одном из боёв другой российский солдат выжил благодаря амулету — пуля, направленная в его шею, застряла в цепочке, которую он носил, остановившись всего в двух миллиметрах от артерии, тем самым спасая ему жизнь.