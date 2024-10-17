Исследователи из Китая нашли самое маленькое в мире яйцо динозавра в юго-восточной провинции Цзянси. Как сообщают научные источники, его длина составляет всего 29 миллиметров, что значительно меньше предыдущих подобных находок. Это открытие может пролить свет на процесс эволюции древних рептилий.

Группа ученых, возглавляемая Лу Фашенгом, нашла эту редкость еще в 2021 году, однако официальное подтверждение было получено только спустя три года. Они обнаружили кладку из шести яиц, которые превосходно сохранились. Яйца датированы поздним меловым периодом, которому около 80 миллионов лет. По словам одного из исследователей, Хана Фенлу, яйцо могло принадлежать небольшому динозавру-тероподу, что помогает лучше понять их процесс размножения.

Это открытие особенно важно, так как его структура и размер позволяют по-новому взглянуть на жизненные циклы тероподов, обитавших на Земле в те далекие времена.