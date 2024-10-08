Многие люди прибегают к различным способам, чтобы улучшить качество сна: кто-то пьет успокаивающие напитки, кто-то предпочитает добавки или даже снотворные. Однако не все напитки одинаково полезны перед сном. Некоторые из них, напротив, могут ухудшить его качество. Специалисты рассказали “Общественной службе новостей”, какие напитки лучше не употреблять перед ночным отдыхом. Кофе, как и можно было ожидать, содержит значительное количество кофеина, который активизирует организм, а не расслабляет его. Кроме того, кофе стимулирует почки выводить жидкость и натрий, что также усиливает мочегонный эффект и мешает полноценному отдыху.

Энергетические напитки также содержат много кофеина и поэтому являются опасным врагом качественного сна. В них также могут входить дамиана, таурин, гуарана и сахар, которые стимулируют организм, но эффект от них кратковременный. Когда действие напитка заканчивается, усталость возвращается с удвоенной силой, вызывая раздражительность и бессонницу.

Алкоголь может казаться хорошим средством для быстрого засыпания, но он негативно влияет на качество сна. Выпив на ночь, человек засыпает быстрее, но его сон становится поверхностным, и утром ощущается усталость. Алкоголь также снижает тонус мышц, что может вызвать храп, и усиливает мочегонный эффект, нарушая отдых.

Обратить внимание следует и на чай. Несмотря на его успокаивающие свойства, и черный, и зеленый чай содержат кофеин. Это вещество бодрит и стимулирует центральную нервную систему, что приводит к повышению давления. Причем в зеленом чае кофеина больше, чем в черном, поэтому на вечер лучше выбирать черный чай или травяные сборы, которые способствуют расслаблению.

Зеленый чай также обладает мочегонным эффектом, что может привести к тому, что вам придется просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет. Если вы не хотите нарушать свой сон, лучше ограничиться стаканом теплой воды или молока с медом.

Цитрусовый сок, особенно свежевыжатый, также не является хорошим выбором перед сном. Его высокая кислотность может раздражать желудок и возбуждать организм. Вместо него лучше выбрать вишневый сок, который содержит мелатонин, способствующий спокойному сну.

Наконец, сладкая газировка с высоким содержанием сахара и кофеина может задерживать жидкость в организме, что вызывает отеки и мешает здоровому сну. Кроме того, углеводный обмен замедляется, что также негативно сказывается на организме.

Важно помнить, что некоторые напитки, такие как чай матча, также могут бодрить за счёт высокого содержания антиоксидантов и кофеина, поэтому их стоит употреблять не позже, чем за три часа до сна.

Специалисты рекомендуют внимательно выбирать напитки перед сном, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья и обеспечить себе полноценный отдых.