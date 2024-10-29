Выбор продуктов питания может замедлить биологическое старение и способствовать долголетию. Опираясь на научные исследования, врачи выделяют шесть важных принципов, которые помогут продлить жизнь, передает портал Ferra.ru.

Правильный химический состав рациона. В продуктах питания содержатся молекулы, положительно влияющие на замедление процессов старения. Например, спермидин, вещество, содержащееся в грибах, соевых бобах и сыре чеддер, может продлить жизнь, как показали эксперименты на мышах. Исследования также подтверждают, что люди с высоким потреблением спермидина живут дольше. Другие полезные соединения — куркумин из куркумы, кверцетин из темного шоколада и клубничный физетин — обладают мощными противовоспалительными свойствами, выводят старые клетки и могут улучшать общее состояние организма.

Включайте в меню больше растительных продуктов. Употребление цельнозерновых, бобовых и орехов ассоциируется с долгожительством. Эти продукты помогают улучшить показатели крови и снизить риск заболеваний. В то же время красное мясо и сладкие напитки, напротив, негативно отражаются на здоровье.

Снижение потребления белка. Исследования на животных показали, что ограничение белка может продлить жизнь. Это может распространяться и на людей, хотя результаты неоднозначны: один анализ выявил, что низкобелковая диета способствует долголетию, тогда как другой, напротив, продемонстрировал, что те, кто потребляют больше белка, имеют более низкие риски смерти в целом. Однако стоит учесть, что замена животного белка на растительный может быть предпочтительной для продления жизни.

Контроль за весом и жиром. Висцеральный жир, накапливающийся вокруг внутренних органов, выделяет воспалительные молекулы, ускоряющие старение и увеличивающие риск болезней сердца, диабета и онкологии. Поддержание здорового веса, снижение массы тела и избавление от излишков жира могут способствовать более медленному старению организма.

Разумный подход к голоданию. Результаты экспериментов на макаках-резусах показали, что ограничение в питании увеличивает продолжительность жизни. Однако строгие диеты могут привести к дефициту важных элементов, таким как анемия или снижение полового влечения, а прерывистое голодание, хотя и помогает контролировать вес, может приводить к потере мышечной массы. Поэтому постепенное ограничение калорийности рациона может быть более безопасным способом для замедления старения.

Избегайте антиэйджинг-добавок. На данный момент не существует универсальных таблеток для продления жизни, испытанных на людях. Хотя разработки в этой области ведутся, врачи предупреждают о необходимости тщательных исследований и призывают воздерживаться от использования таких препаратов.

Эти рекомендации могут дать базовое понимание, как питание влияет на долголетие, но прежде чем применять изменения в рационе, стоит проконсультироваться с врачом.