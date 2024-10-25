Поддержание здоровья кишечника и печени — основа хорошего самочувствия. О возможностях поддержки этих органов рассказал врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб из Флориды, отметив, что значительную роль здесь играет витамин Е.

Согласно исследованиям, люди, получающие витамин Е в достаточных количествах, имеют меньший риск столкнуться с заболеваниями кишечника и неалкогольной жировой болезнью печени. Этот витамин выполняет функции мощного антиоксиданта, защищая клетки печени от окислительного стресса, укрепляя иммунитет и ускоряя восстановительные процессы в организме, передает “МК”.

Одно из исследований, опубликованное в журнале *Nature*, подтвердило, что витамин Е оказывает профилактическое действие против жирового накопления в печени, предотвращая такие серьезные осложнения, как сердечные заболевания или рак печени.

Для взрослых рекомендуется ежедневное потребление витамина Е в объеме 15 миллиграммов, а детям и подросткам — в меньших дозах. Чтобы поддерживать нужный уровень витамина в организме, можно добавить в рацион миндаль (в 28 граммах содержится 6,8 мг витамина Е), арахисовое масло, шпинат и манго. Полезными источниками этого витамина также будут авокадо, ежевика, киви, клюква, фундук и оливковое масло.

Врач предостерегает от увлечения добавками с витамином Е: часто в них содержится многократно превышающая норму концентрация. При этом, несмотря на то, что витамин Е выводится с желчью и мочой, его избыток при долгосрочном приеме может вызвать гипервитаминоз. Среди возможных рисков при чрезмерном накоплении витамина Салхаб также отмечает повышенную склонность к кровотечениям из-за его участия в процессах кроветворения.

Эксперты советуют внимательно относиться к сбалансированному питанию, а прием витаминов в виде добавок — только по показаниям врача.