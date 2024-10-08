В связи с напряжённой обстановкой в Ливане, члены русскоязычной православной общины вынуждены были покинуть свои дома в южных районах страны и переехать в более безопасные места. Архимандрит Филипп (Васильцев), представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархате, сообщил, что некоторые из них нашли убежище в пригородах Бейрута. Несмотря на сложности, никто из прихожан не пострадал.

Богослужения продолжаются в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, который находится в одном из северных районов столицы. По словам архимандрита, храм стал местом, где верующие находят утешение и поддержку в эти трудные времена. Каждая служба сопровождается молитвами о мире.

В южной части Бейрута и прилегающих районах, а также на юге страны продолжаются обстрелы, и опасность сохраняется. Вопросы помощи остаются приоритетными, но ресурсы небольшого прихода ограничены. Поддержку общине оказывает российское посольство, с которым ведётся постоянный диалог.

Архимандрит выразил надежду, что мировое сообщество обратит внимание на эту ситуацию и будет способствовать скорейшему прекращению конфликта в регионе.