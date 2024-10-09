Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании, созданной актёром Дмитрием Харатьяном и музыкантом Гариком Сукачёвым. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Компания, зарегистрированная в 2019 году под названием «Диафильм», была основана Харатьяном, Сукачёвым и финансовым директором Анастасией Жидковой. Основной целью бизнеса было производство кинофильмов и телепередач.

Однако, проект столкнулся с трудностями — в 2022 году организация закончила год с убытком в 461 тысячу рублей. К тому же, компания не предоставила налоговым органам необходимые финансовые отчёты.

Федеральная налоговая служба неоднократно запрашивала документы, однако их так и не получили. В связи с этим было принято решение о блокировке счетов «Диафильма». В ближайшем будущем, по данным источников, возможна ликвидация компании.