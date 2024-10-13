Российские школы получили от Национального антитеррористического комитета (НАК) тревожное сообщение: детей с небольшим числом друзей в социальных сетях предлагают считать потенциально опасными. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Учителей просят обратить пристальное внимание на учащихся, у которых менее 100 друзей в соцсетях. Под особое наблюдение попадают дети, состоящие в «деструктивных и агрессивных» группах, вступающие в сообщества, посвящённые темам школьных стрелков, интересующиеся шокирующим контентом и оружием. Также настораживают случаи, когда школьники выражают восхищение «нацистами, фашистами, анархистами».

Особое внимание рекомендуется уделить тем, кто публикует «резко негативные» посты или жалуется на непонимание и игнорирование со стороны окружающих.

Это предупреждение вызвало волну обсуждений среди педагогов и родителей, обеспокоенных безопасностью детей в цифровом пространстве. В условиях растущей активности в интернете такие меры направлены на предотвращение возможных угроз и создание безопасной образовательной среды.