Сегодня в Нью-Йорке, ровно в десять вечера по московскому времени, по инициативе России соберутся члены Совета Безопасности ООН. На заседании поднимут вопрос о нарушении прав граждан, оказавшихся на территории Суджанского района, которая временно находится под контролем.

Как сообщил Владимир Фирсов, уполномоченный по правам человека в Курской области, большая часть мирных жителей, не успевших эвакуироваться перед началом украинского вторжения, оказались в положении заложников. Их удерживают против воли в специально организованных украинской стороной лагерях.

По сведениям российских десантников, такие лагеря расположены у села Олешня на территории Курской области, а также возле деревни Юнаковка в Сумской области. Там содержатся более 1100 человек, включая 40 детей, а также больные и раненные люди, которые не смогли покинуть район вовремя.

Фирсов подчеркнул, что за время оккупации в Суджанском районе были повреждены и разграблены несколько религиозных сооружений. Среди них – главные святыни Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, а также Троицкий храм в Судже, Знаменская церковь в селе Борки и храм Рождества Христова в Уланке.

Также сообщается о случаях вывозки сельскохозяйственной техники и разборке механизмов с оккупированных приграничных районов, включая трансформаторы и кабель. Это создает серьезную угрозу для жизнеобеспечения местного населения, отметил омбудсмен, подчеркивая важность своевременной реакции на ситуацию.

Заседание Совбеза ООН может стать поворотным моментом в обсуждении этих нарушений и попыткой защиты прав граждан, оказавшихся в сложной и опасной ситуации.