Правительство Украины внесло поправки в правила получения почтовых отправлений, что значительно сократило время, отведенное на получение повесток из военкомата. Согласно нововведениям, теперь призывникам дается всего три дня для того, чтобы забрать документ с почты, рассказала “Судебно-юридическая газета”.

Если повестку не удается вручить лично, почтальон оставляет уведомление о ее поступлении в почтовом ящике. Если за три дня призывник не придет за письмом, ему грозит штраф в размере от 17 до 35 тысяч гривен (около $413–$851), передает ТАСС.

Ранее, в апреле 2024 года, был принят закон, ужесточающий мобилизационные правила. В частности, он позволил штрафовать за неявку в военкомат через 10 дней после попытки вручения повестки. Если гражданин не получает повестку, военкоматы могут обращаться в полицию для его задержания и принудительного привода. Также в суде можно добиться ограничения прав на вождение автомобиля.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркивал, что власти продолжат разрабатывать меры для усиления ответственности за уклонение от мобилизации. В мае этого года был принят закон, позволяющий выписывать штрафы заочно, без личного присутствия гражданина, а также блокировать банковские счета в случае неуплаты.