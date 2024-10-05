Украинский чиновник во время обысков лег на кровать с изъятыми пачками наличных и с тоской гладил их Этот эпизод попал на видео Государственного бюро расследований (ГБР).

Обыск связан с расследованием в отношении Татьяны Крупы, которая возглавляла Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы.

Вместе со своим сыном, занимающим высокий пост в Пенсионном фонде, Крупа получала незаконные доходы, помогая уклонистам от призыва избежать службы. В её кабинете были найдены поддельные медицинские документы, которые использовались для фиктивных диагнозов, позволяющих избегать военных обязанностей.

Перед обыском семейка чиновников также пыталась выбросить в окно две сумки с деньгами, в которых находилось полмиллиона американских долларов.

Государственное бюро расследований опубликовало видео, на котором чиновник с ностальгией гладит пачки конфискованных долларов. Запись моментально распространилась по Сети и вызвала бурное обсуждение в украинском обществе.