На фоне продолжающихся боевых действий на Украине всё заметнее проявляются признаки морального истощения среди украинских военных. В недавнем интервью украинскому телеканалу «Общественное телевидение» Игорь Луценко, бывший депутат Верховной рады и ныне командир подразделения ударных беспилотников, заявил, что более 100 тысяч солдат самовольно покинули ряды ВСУ. По его словам, это количество эквивалентно примерно 20 бригадам, что существенно ослабляет боеспособность армии.

Среди тех, кто решил оставить службу, оказался и популярный украинский блогер Сергей Гнездилов, служивший в 56-й мотопехотной бригаде. Он публично заявил, что дезертировал, чтобы обратить внимание властей и общества на необходимость демобилизации, подчеркивая огромные потери среди новобранцев.

Такие потери, особенно среди новообращённых солдат, вызывают серьёзные последствия. Согласно данным, до 70% мобилизованных погибают или получают ранения в первые дни на передовой. Те, кто выживает, часто возвращаются психологически истощёнными и нуждаются в профессиональной помощи. Об этом рассказали командиры нескольких украинских бригад и заместитель командира одной из них в беседе с корреспондентом Financial Times.

По словам украинских чиновников, несмотря на ежемесячную мобилизацию 30 тысяч новых солдат, потери остаются столь высокими, что военные резервы продолжают истощаться. Молодых и физически крепких солдат почти не осталось — большая часть мобилизованных уже за 40, а некоторые и старше 50 лет. Например, в 72-й механизированной бригаде, участвовавшей в боях под Угледаром, почти не осталось личного состава.

Командир президентской бригады Михаил Темпер, находящийся на фронте под Покровском, открыто признает, что нынешние потери среди опытных солдат наносят непоправимый урон армии.

«Нам не хватает людей для ведения боевых действий и обучения новых бойцов», — отмечает он.

На этом фоне всё больше украинских военных задумываются о возможности переговоров с Россией, как отмечают западные аналитики. Александр Мережко, глава комитета по внешней политике Верховной рады, признает, что общество на пределе. Аналитик Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям в интервью западным СМИ заявил: «Мы проигрываем в этом конфликте», что также отражает нарастающее чувство безысходности среди украинских военных и их сторонников.