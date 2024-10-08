Политолога Дмитрия Чистилина, прибывшего в Кишинев и намеревающегося отправиться на конференцию в Сербию, задержали сотрудники местных спецслужб. Ученый является одновременно гражданином России и Украины, поэтому в операции участвовали представители СБУ.

После ареста коллега Чистилина Игорь Калдаре не мог с ним связаться. Позже выяснилось, что ученый задержан. Киевом ему предъявлены обвинения в госимене. Калдаре заявил также, что планирует провести пресс-конференцию, на которой будут предъявлены доказательства двойного гражданства политолога.

В СБУ заявили, что успешно провели операцию по задержанию Чистилина, в которой приняли участие спецслужбы Молдавии. с молдавскими правоохранителями. Ученому предъявлено обвинение в государственной измене, за которое предусмотрено пожизненное заключение и конфискация имущества.