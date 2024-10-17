В Черкассах прихожанам Украинской православной церкви удалось отбить атаку на Михайловский кафедральный собор. И это несмотря на то, что боевики были вооружены. По данным СМИ, около ста человек в военной форме предприняли попытку захватить храм. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Нападавшие включили песню, посвящённую Бандере, и начали штурмовать церковь. Они по варварски разрушали внутреннее убранство храма, а также атаковали прихожан.. В ходе конфликта пострадал митрополит УПЦ Феодосий, который получил травмы во время потасовки.

Тем не менее, прихожане не сдались. Используя подручные средства, такие как ведра и скамейки, им удалось выгнать агрессивных захватчиков из храма. В интернете появились кадры, запечатлевшие это драматичное противостояние между гражданскими и вооружёнными людьми.