На сайте Верховной Рады Украины появилась информация о регистрации проектов постановлений о переименовании еще пяти украинских городов.

В частности, предложено изменить название города Первомайск в Николаевской области на Ольвиополь, а одноименный район на Ольвиопольский. Южноукраинск хотят переименовать в Гард, а Южное в Одесской области в Порт-Анненталь. Также в Днепропетровской области Павлограду предлагается новое имя Матвеев, а Синельниково может стать Роднопольем, сообщает ТАСС.

Ранее Рада уже предпринимала попытку переименовать эти населенные пункты, однако они были исключены из общего списка. Теперь неугомонные “декоммунизаторы” попытаются изменить названия городов по отдельности.

Ранее в Одессе прошли протесты против массового переименования улиц и сноса памятников, связанных с российской историей. Жители города выразили несогласие с такими мерами, утверждая, что скульптуры и старые названия являются частью культурного наследия Одессы. Протестующие даже направили обращения в областную администрацию и международную организацию ЮНЕСКО с просьбой остановить эти действия.

Тем временем сторонники сноса памятников и переименований тоже собрались на месте акции, что привело к словесным перепалкам между участниками разных взглядов. Особую обеспокоенность вызвал демонтаж памятника Александру Пушкину, который был одобрен главой военной администрации Одесской области Олегом Кипером. Однако мэр Одессы Геннадий Труханов высказался против уничтожения памятников, отметив их важность для культурного облика города. В то же время, исполком Одесского горсовета уже подготовил проект решения о сносе ряда монументов, включая памятники императору Александру II, писателю Максиму Горькому и Исааку Бабелю.