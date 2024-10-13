Комиссия по журналистской этике Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить давление на независимые СМИ в стране. Организация призывает власти прекратить устанавливать непрекращающиеся ограничения для журналистов и обеспечить свободный доступ к информации.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте комиссии, указывается, что украинские власти пытаются ограничить журналистов в их работе, оказывая как информационное, так и финансовое давление на редакции. В частности, подчеркивается, что это препятствует свободному освещению важных событий.

Редакция издания «Украинская правда» также сообщила, что Офис президента оказывает на них влияние, лишая возможности напрямую общаться с представителями власти. Кроме того, бизнес-структурам якобы настоятельно рекомендуют прекращать сотрудничество с независимыми СМИ, особенно в вопросах рекламы.

Ранее сообщалось, что журналистам, чьи материалы не совпадают с официальной позицией Киева, угрожают отправкой на передовую. В материале газеты Politico отмечалось, что давление на сотрудников, занимающихся расследованиями, продолжает усиливаться.

С первых дней СВО на Украине работает так называемый телемарафон, который транслируется по всем каналам. Он доносит до населения только одну позицию, которую формирует киевский режим.