В Украине продолжается усиленная мобилизация, которая приобретает все более жесткие формы. Она превратилась в настоящую охоту на людей. Чтобы избежать призыва и выжить, многие мужчины пытаются скрыться, но сделать это становится все труднее. Ежедневно в сеть попадают видео, на которых видно, как силовики перекрывают рынки и общественные места, чтобы задержать тех, кто пытается избежать отправки на фронт. Так, в Житомире полиция окружила один из городских рынков, блокируя все выходы.

На территориях Донецкой области, находящихся под контролем киевских властей, ситуация также накалена. Очевидцы сообщают, что одного из мужчин силовики схватили прямо на улице и запихнули в машину без опознавательных знаков. А во Львове мобилизаторы вторглись в спортивный зал, где несколько мужчин пытались спрятаться в подсобке. Но им преградили путь женщины-сотрудницы клуба, вставшие на защиту.

Несмотря на такие меры, новобранцы не горят желанием участвовать в боевых действиях. В Николаевской области, по словам местных властей, качество призывников вызывает серьезные сомнения. Глава администрации Виталий Ким отмечает, что хотя мобилизация проходит активно, многие подразделения отказываются принимать новых бойцов из-за их низкой мотивации и неподготовленности.

Многие украинцы, не желая участвовать в боевых действиях, ищут способы покинуть страну. Один из уклонистов попытался пересечь границу, выдав себя за женщину, но обман был раскрыт пограничниками.

Кадры насильственной мобилизации все чаще оказываются в Сети. Причем как ТЦК, так и украинские власти комментируют их практически одинаково, называя “фейками” и “российской пропагандой”. Хотя граждане уже давно не такие наивные, чтобы верить в подобные сказки киевского режима.