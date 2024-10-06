Вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия» стало площадкой для ярких выступлений участниц из Сургута, одно из которых привело к неожиданному скандалу. На отборочном туре сразу две сургутянки показали свои таланты, вызвав как положительные отзывы, так и оживлённые дискуссии среди судей.

Первой на сцену вышла Анастасия Чистякова. Для своего выступления она выбрала знаменитую песню Бейонсе «Listen». Её номер получил поддержку 81 члена жюри из 100, что стало высоким результатом, однако этого не хватило для попадания в тройку лидеров.

Второй участницей от Сургута стала Анна Колесникова. Её исполнение, с самого начала вызвавшее противоречивые эмоции у зрителей и судей, в итоге покорило аудиторию. Девушка, выступавшая босиком, смогла получить 90 баллов, что позволило ей войти в число лидеров. Лидер жюри Сергей Лазарев был впечатлен её выступлением и высоко оценил её мастерство.

Но настоящий накал страстей возник во время батла. Анна сразилась с участником из Армавира за выход в полуфинал. Она исполнила песню Валерии «Я тебя отпустила», а её соперник выбрал композицию Селин Дион. В результате голосования сургутянка одержала победу с небольшим отрывом — 93:90, что вызвало резкое недовольство председателя жюри Сергея Лазарева.

Лазарев открыто выразил недовольство, обвинив некоторых членов жюри в предвзятости и даже потребовав их исключения. Он предположил, что судьи намеренно «придержали голоса» в пользу Колесниковой. Однако, несмотря на критику, Лазарев предложил компромисс: участник из Армавира также получил право на выход в финал вместе с Анной, несмотря на результаты голосования.

Этот эпизод вызвал оживленную дискуссию в социальных сетях и добавил драматизма шоу, подчеркнув важность прозрачности судейства в подобных конкурсах.