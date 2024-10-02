В Курской области обнаружены новые доказательства преступлений украинских боевиков, которые были зафиксированы на камере, прикрепленной к шлему одного из ликвидированных военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал представитель российских силовых структур, сообщает РИА Новости.

По его словам, российское подразделение уничтожило группу противника на окраине одного из населенных пунктов региона. При осмотре личных вещей был найден шлем с прикрепленной камерой GoPro, на которой запечатлен момент расправы над местными жителями.

На записи видно, как украинский боевик в комнате с зашторенными окнами обращается к кому-то, предлагает выйти, а затем делает несколько выстрелов. Перед этим слышится крик: “Не стреляйте!”. Кадры демонстрируют, как огонь ведется по дверному проему, за которым виден человек в инвалидном кресле, а рядом с диваном лежит еще одно тело.

Кроме того, в захваченном внедорожнике, найденном на месте боя, обнаружены ювелирные украшения. По мнению российских силовиков, эти вещи могут быть связаны с преступлениями, запечатленными на камере.

На прошлой неделе генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа “Ахмат”, сообщил о доказательствах того, что украинские военные в Курской области расстреливали мирных жителей и сгоняли их в подобие концентрационных лагерей.