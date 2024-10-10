В Словакии произошла трагедия: медведь напал на 55-летнего грибника и смертельно ранил его. Об этом сообщил Reuters. Инцидент случился в лесах неподалеку от города Хибе, на северо-западе страны, недалеко от польской границы.

Во время нападения мужчина находился в лесу не один — его сопровождал другой человек, которому удалось выжить. Однако спасти пострадавшего, несмотря на усилия спасателей, не удалось — ранения, нанесённые диким зверем, оказались несовместимы с жизнью.

Этот случай стал первым смертельным нападением медведя в Словакии с 2021 года. Подобные трагедии хоть и редки, но случаются, напоминая об опасности встречи с дикой природой.

Ранее также сообщалось о случае в США, где медведь утащил мотоциклиста, попавшего в аварию. Полицейскому пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы отогнать хищника.