Вячеслав Добрынин, народный артист России, композитор и певец, скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщила его супруга, передает ИА IrkutskMedia.

Вячеслав Анатольевич родился 25 января 1946 года в Москве. Он учился в Музыкальном училище им. Октябрьской революции и получил диплом исторического факультета МГУ. Именно в годы учебы Добрынин начал свою музыкальную карьеру.

В 1970-е годы он возглавлял ВИА «Лада» и играл на гитаре в джазовом оркестре Олега Лундстрема. В середине 1980-х Добрынин начал выступать с сольными концертами и создал свою группу под названием «Доктор Шлягер».

Среди самых известных песен Вячеслава Добрынина — «Синий туман», «Акулина», «Бабушки-старушки» и «Не сыпь мне соль на рану». Он также писал композиции для многих известных артистов, таких как Лев Лещенко, Михаил Боярский, Надежда Кадышева, Ирина Аллегрова и другие.

Добрынин внес огромный вклад в российскую музыкальную культуру, и его произведения продолжают жить в сердцах слушателей.