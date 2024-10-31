По словам Александра Мясникова, кофе может удивительным образом защитить организм от образования желчных камней. В своём Telegram-канале врач объяснил, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска этого заболевания, которое поражает от 6 до 10 процентов взрослого населения. Мясников отметил, что благотворное влияние кофе напрямую зависит от количества чем больше его употребляется, тем ниже вероятность образования камней в желчном пузыре.

Также доктор недавно развеял распространённый миф о вреде кофе для почек, уверив, что этот напиток, вопреки мнению многих, не способствует образованию камней в почках.

Есть, собственно, и другая точка зрения, которая относится к употреблению кофе натощак, чем страдают очень многие. Кофе подавляет голод, поэтому желчь, которая в любом случае выделяется, постепенно превращается в камни.