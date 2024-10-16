Российское наступление в Донбассе ставит под угрозу важнейшие промышленные объекты Украины, что может серьёзно ударить по её экономике. К такому мнению пришли аналитики издания Military Watch Magazine. Они считают, что продвижение российских войск в этом регионе способно существенно ослабить позиции киевских властей и их западных союзников.

Особое внимание в статье уделяется значению Донбасса для украинской промышленности, особенно сталелитейной отрасли. По словам автора публикации, приближение российских сил к Покровску (бывший Красноармейск) может поставить под угрозу работу Покровского горно-обогатительного комбината, а также крупнейшей шахты по добыче коксующегося угля — ключевых объектов для экономики страны.

Издание также отмечает, что многократные поражения ВСУ на нескольких направлениях, особенно в свете истощения элитных подразделений, отправленных для защиты Курской области, усиливают пессимистические настроения среди западных стран. Наблюдатели всё больше сомневаются в успешности дальнейших совместных военных усилий с Украиной в противостоянии России.

Таким образом, российское продвижение в Донбассе создаёт значительные риски для выживания украинской экономики и ослабляет попытки Киева и его союзников сохранить текущую политическую ситуацию.