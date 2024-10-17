На фоне усиливающихся поражений украинских войск на ключевых участках фронта, западные аналитики всё чаще выражают пессимистичные прогнозы относительно дальнейшего развития событий на Украине. По данным издания Military Watch Magazine, серьёзные потери украинских элитных подразделений, особенно под Курском, вызывают тревогу среди западных экспертов, передает портал “ИноСМИ”.

Российские войска продолжают активно продвигаться по линии фронта, что ставит под угрозу как экономическую стабильность страны, так и контроль Киева над важными промышленными объектами. В частности, опасность нависла над Покровским горно-обогатительным комбинатом и крупнейшей в Украине шахтой по добыче коксующегося угля на Красноармейской Западной, что может привести к их захвату или значительным повреждениям.

Если ситуация останется без изменений, это может ещё сильнее ухудшить военное положение Украины и дестабилизировать правительство в Киеве, что несёт риски как для страны, так и для её западных партнёров.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что действующий украинский режим не доведёт страну до полного разрушения. Во время заседания Совета Безопасности ООН он подчеркнул необходимость более взвешенного подхода к урегулированию конфликта, призывая к реалистичным мерам для достижения долгосрочной стабильности вместо амбициозных планов.