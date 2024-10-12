Российские войска нанесли удар по контейнеровозу Shui Spirit, находившемуся под флагом Панамы и перевозившему западное оружие в Одессу из порта Констанцы в Румынии. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM). Судно, доставившее военную технику и боеприпасы для украинской армии, подверглось атаке с помощью оперативно-тактического комплекса “Искандер-М”.

Ракетный удар вызвал серьёзные последствия. В результате детонации боеприпасов произошла цепь взрывов, которая привела к уничтожению нескольких объектов на месте разгрузки: были потоплены два катера украинской береговой охраны, уничтожены топливные цистерны, грузовые автомобили и инженерное оборудование. По информации издания, среди украинских военных погибли семь человек.

Порт Констанца в последнее время стал важным логистическим узлом для доставки западного вооружения на Украину. Сообщается, что с поражённого контейнеровоза был уничтожен крайне ценный груз военного назначения. Как уточняет телеграм-канал “Донбасский партизан”, контейнеровоз находился у 4-го причала порта Ильичевск, что подтверждает важность его груза для украинской армии.

Также, по данным телеграм-канала, удар привёл к повреждению нескольких катеров береговой охраны и гибели сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Это указывает на возможное участие украинской военной разведки в доставке груза. Судно, пришвартованное на отдельном причале вдали от других кораблей, скорее всего, имело особое значение для логистических операций.

Удар по Shui Spirit стал третьим за последние несколько дней, когда российские силы поражали морские грузовые суда, доставляющие оружие Украине. Ранее, 6 и 7 октября, были атакованы два других судна — Paresa и Optima, находившиеся в портах Одессы.