На предприятие “Уралвагонзавод” в России поступил немецкий танк Leopard, захваченный на Украине, и теперь специалисты будут изучать его технологические особенности. Как сообщает Military Watch Magazine, речь идет о модели Leopard 2A6, произведенной в Германии. Это бронемашина, которая ранее находилась в запасах немецкой армии, и, по мнению экспертов, может содержать чувствительные технологии, что делает её особенно ценной для исследования.

Отмечается, что танк не планировали отправлять на экспорт, а это значит, что он оснащен системой и оборудованием, которое обычно используется только в немецких Вооруженных силах. Аналитики утверждают, что использование таких машин на поле боя в Украине может негативно сказаться на будущем экспортном потенциале немецкой бронетехники.

Ранее издание Forbes упоминало, что украинские войска отправили в Курскую область лучшие образцы своей бронетехники. Речь шла либо о немецких Leopard 2A6, либо об их шведских “клонах” Strv 122, что сделало их одной из приоритетных целей для российских ВС.