На международной конференции государств-участников Конвенции ООН, посвященной борьбе с транснациональной организованной преступностью, выступил представитель России Зубов. В своем докладе он поднял важные вопросы, касающиеся активности украинских спецслужб и их связи с преступной деятельностью, направленной против России. По словам Зубова, спецслужбы Украины оказывают покровительство мошенникам, которые занимаются ложными сообщениями о минировании российских объектов и похищением средств с банковских счетов граждан.

В частности, он подчеркнул, что украинские колл-центры регулярно отправляют фальшивые сообщения о минировании таких объектов, как вокзалы, аэропорты, театры и торговые центры по всей России. Эти действия направлены на создание паники среди населения и дестабилизацию обстановки в стране. Кроме того, мошенники используют поддельные телефонные номера, якобы принадлежащие российским правоохранительным органам и финансовым учреждениям, для обмана граждан.

Зубов также отметил, что данная схема не нова и продолжает активно использоваться благодаря поддержке украинских спецслужб. Эти действия являются частью более широкой стратегии, направленной на подрыв стабильности и безопасности в России.

Выступление Зубова на конференции стало важным заявлением, подчеркивающим международный характер проблемы и необходимость скоординированных усилий для борьбы с подобными проявлениями транснациональной преступности.