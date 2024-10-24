В Германии полиция арестовала 47-летнего мужчину по имени Лехель Л. Он подозреваемого в убийстве своей партнерши, которую замуровал в стене их бара в Штутгарте. Как сообщило издание Bild (сайт заблокирован в России), владелец заведения продолжал вести бизнес, устраивать вечеринки и разливать пиво, несмотря на исчезновение своей 48-летней гражданской жены.

Партнеры вместе арендовали пивную Kelterstüble, и некоторое время соседи начали задаваться вопросом, куда пропала Луминита. На все вопросы мужчина отвечал уклончиво, что только усилило подозрения окружающих. Ситуация обострилась, когда родственники Луминиты обратились в полицию, заявив о её исчезновении.

При обыске бара с привлечением служебной собаки была сделана жуткая находка — тело женщины было обнаружено замурованным в стене. Это открытие шокировало даже опытных следователей.

В настоящий момент Лехель находится под арестом, а следствие продолжает выяснять точные обстоятельства смерти Луминиты и мотивы, которые могли подтолкнуть мужчину на это ужасное преступление.