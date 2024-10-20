В Москве посетители кальянной стали свидетелями необычного инцидента: женщина привела в заведение свою дочь, которая вела себя как животное. Девочка была на поводке, на её лице была маска кота, а на руках — перчатки, стилизованные под лапы. Она передвигалась на корточках и периодически мяукала, ласкаясь к окружающим, включая официантов и посетителей. В это время мать спокойно курила кальян, держа поводок в руке.

Этот случай вызвал удивление среди посетителей заведения, а также привлёк внимание общественности, когда информация о нём появилась в Telegram-канале «Москва 125».

Ранее в Подмосковье произошел другой инцидент с участием так называемой девочки-квадробера. В поселке Пироговский ребёнок с перчатками, имитирующими когти, напала на свою сверстницу и исцарапала её. После скандала мать пострадавшей девочки высказала надежду, что в России раберутся со ставшим распространенным движением квадробером и научат их вести себя цивилизованно в общественных местах.