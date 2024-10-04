Новый метод мошенничества, связанный с рассылкой вредоносных открыток, активно распространяется в Сети. В российском Департаменте цифрового развития. Аферисты взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях и от имени близких людей либо знакомых отправляют фальшивые поздравления, включающие в себя скрытые фишинговые ссылки. Переход по таким ссылкам может привести к утечке личной информации.

Особенно коварным является то, что даже изображения без явных ссылок могут представлять опасность, поскольку вредоносный код может быть скрыт в самом файле. Обнаружить угрозу самостоятельно невозможно.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют воздержаться от открытия подобных онлайн-открыток, даже если они поступили от знакомых людей. Для повышения уровня безопасности специалисты рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию и не передавать посторонним коды для доступа к аккаунтам.