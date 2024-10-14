Морские пехотинцы Тихоокеанского флота обнаружили схрон боевиков ВСУ вблизи Угледара. В нем находились боеприпасы для гранатометов американского и польского производства.

По сообщению Минобороны России, тайник был оборудован противником юго-западнее Угледара. Содержание тайника свидетельствует о том, что он, вероятно, предназначался для диверсионных групп противника, которые могли готовиться к атакам на российских военнослужащих.

Военнослужащий с позывным Калмык, выступая на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале Минобороны, заявил, что найденные боеприпасы будут переданы на исследование и анализ.

Подобные схроны российские военные обнаруживали также в районе Авдеевки, Артемовска и других городов, которые ВСУ были вынуждены оставить, не справившись с натиском ВС РФ.