В ходе ожесточенного боя на украинских позициях российский солдат Константин Шупарис проявил себя с лучшей стороны, защитив гранатометчика от атаки FPV-дронов. Он сумел уничтожить два беспилотника противника, предотвратив удар по своим сослуживцам, сообщает Минобороны России.

Ситуация развивалась следующим образом: гранатометчик вел огонь по украинским силам, уничтожая их пехоту и технику, когда враг попытался нанести ответный удар при помощи дронов. Украинская сторона использовала беспилотные аппараты для ликвидации российских позиций. Однако Шупарис вовремя заметил приближение дронов и метким огнем нейтрализовал угрозу, что дало его товарищу шанс сменить позицию.

Этот момент стал ключевым: после перемещения гранатометного расчета российские войска смогли эффективно уничтожить три вражеские огневые точки, что обеспечило их продвижение вглубь украинской обороны.

Эта операция стала важной в серии наступательных действий, позволив российским подразделениям укрепить свои позиции и обеспечить дальнейшее наступление.