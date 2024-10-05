Российские войска, освободив Угледар, получили значительное количество западной военной техники, оставленной украинскими подразделениями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

В числе трофеев, захваченных российскими штурмовыми подразделениями, оказались польские бесшумные минометы, а также автоматические гранатометы производства Турции и США, и другие виды стрелкового оружия, использовавшиеся ВСУ. Боевики были вынуждены бросить все это, так как отступать им пришлось в экстренном режиме.

Успех наступления был достигнут благодаря грамотной тактике обходного маневра. Подразделения группировки войск «Восток» смогли взять город в окружение с флангов, что и привело к прорыву украинской обороны.

Бои за Угледар продолжались более двух лет, и город имел важное значение для украинских войск как логистический центр. Однако ВСУ приняли решение покинуть населенный пункт, чтобы сохранить силы для последующих боевых действий.