Министерство обороны России сообщило об успешных операх южной группировки войск, которые за последние четыре месяца вывели из строя восемь немецких танков Leopard, принадлежащих Вооруженным силам Украины. В пресс-службе ведомства уточнили, что для уничтожения танков использовались беспилотники FPV и система «Молния-1».

Военнослужащий с позывным Бугай отметил, что два танка были поражены с помощью системы «Молния-1», а остальные шесть — дронами FPV. Он также рассказал, что ежемесячно подразделения используют от 200 до 400 беспилотных летательных аппаратов. Бугай продемонстрировал 40-миллиметровые боепучасти НАТО, которые были захвачены и теперь используются против ВСУ.

Таким образом, российские войска активно применяют современные технологии, включая дроны и трофейные боеприпасы, для достижения своих целей на поле боя.