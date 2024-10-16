Минобороны РФ сообщило о нанесенном 15 октября ударе по бронетанковому заводу в Николаеве на Украине. Отмечается, что помимо производственных мощностей, там ликвидировано не меньше десяти единиц техники, которую намеревались передать в распоряжение ВСУ.

Сегодня с утра Минобороны также добавило, что после атаки бронетанковый завод полностью прекратил работу. Когда будут устранены последствия ударов, не известно.

Украинские источники ничего не сообщают об атаке на столь крупное и важное предприятие. Однако утром в среду, 16 октября, они заявили об отключении электроэнергии в Николаеве и Херсоне. Отмечается, что эти населенные пункты полностью обесточены. Причины не озвучиваются, но вполне вероятно, проблема совсем скоро может коснуться и Одесской области, расположенной рядом.