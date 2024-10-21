Российские военные в последние дни сосредоточили удары на Кривом Роге, родном городе Владимира Зеленского. После обстрелов Одессы на прошлой неделе, внимание российских ВКС переместилось на Днепропетровщину. В субботу и воскресенье город сотрясали мощные взрывы, и уже в понедельник утром новые ракетные атаки вновь заставили Кривой Рог содрогнуться. В небе над городом поднялись столбы густого дыма.

Целью этих ударов стали места размещения иностранных наемников. Одним из объектов атаки стала гостиница “Дружба”, где, по данным, затаились инструкторы из стран НАТО, готовившие украинские штурмовые батальоны, и подразделения “солдат удачи”. Телеграм-канал Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, сообщил, что среди постояльцев были высокопоставленные военные. Спасательные службы всю ночь пытались разбирать завалы, извлекая тела погибших, а тех, кто выжил, перевезли в другую гостиницу — “Центральная”. Но уже в воскресенье вечером этот отель тоже был поражен ракетой.

Серия точечных ударов напомнила зрителям культовый фильм «Пункт назначения», где, как бы герои ни пытались избежать судьбы, она все равно их настигала. Каким объектам нанесли удары утром в понедельник, пока остается неясным, но Кривой Рог вновь оказался под обстрелом.

Ночью также пострадали и другие регионы. В Одессе был поврежден один из причалов торгового порта, что вызвало пожар на нефтепроводе. В Житомирской области беспилотники нанесли удар по аэродрому в Озерном, где базируется 39-я бригада тактической авиации, уничтожив стоявший там Су-27.

В Сумской области российские дроны вывели из строя энергетическую инфраструктуру, нанеся удары по подстанциям, что привело к отключению электроснабжения в Ромнах и близлежащих населенных пунктах. Ракетные удары также пришлись на Киев и Харьков, где атаковали промышленные объекты.

Таким образом, российские удары продолжаются по всей Украине, затрагивая не только военные объекты, но и критическую инфраструктуру страны.