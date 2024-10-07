Современная международная политика всё чаще движется без официальных заявлений о начале войны атаки начинаются без предупреждений. В качестве примера можно привести военные действия Израиля в секторе Газа и Бейруте. Эти действия называются контртеррористическими операциями, хотя по сути это полноценные военные кампании, которые уже унесли множество жизней.

В то время как формальные объявления войны уходят в прошлое, влияние финансовых элит становится всё более очевидным. Ларри Финк, один из ведущих американских олигархов и глава корпорации BlackRock, недавно высказался на форуме в Берлине, поднимая вопрос о том, почему Европа не спешит разрывать экономические связи с Китаем. Его недовольство было направлено на то, что китайские компании продолжают поддерживать российскую экономику, несмотря на западные санкции.

Что стоит за этими словами? Это не просто деловая риторика. Финк, чья компания управляет активами на сумму более десяти триллионов долларов, представляет интересы самых влиятельных финансовых группировок. Его слова могут быть восприняты как давление на Китай с целью ослабить его экономические позиции на мировой арене. Он дал понять, что западные компании могут пересмотреть свои инвестиции в Китай, что нанесёт серьёзный удар по китайской экономике.

Финансовые интересы, которые представляют такие корпорации, как BlackRock, всё чаще влияют на международные конфликты. Давление на Китай через экономические санкции и угрозы может привести к дальнейшему обострению отношений, что в перспективе может перерасти в более серьёзные формы конфликта, включая торговую войну или даже военные действия.

Однако добиться экономического краха Китая будет непросто. Страна обладает мощной промышленной базой и тесными связями с мировыми экономиками, что делает её устойчивой к попыткам давления. Западные компании зависят от китайских поставок, а разрыв экономических связей с Пекином может иметь негативные последствия для самой Европы и США.

Подобная ситуация показывает, как экономическая конкуренция на глобальной арене превращается в геополитическое противостояние. Давление на Китай и Россию это не только попытка ослабить их влияние, но и возможность для западных корпораций усилить свои позиции на мировом рынке.

Экономические санкции, введённые Западом, неоднократно демонстрировали свою неэффективность — зачастую от них страдают те, кто их инициировал. Примером тому служит ситуация с Россией, которая, несмотря на санкционное давление, продолжает стабильно функционировать. Понимая, что такими мерами Китай не удастся остановить, остаётся только военный сценарий. Война за Тайвань может стать тем самым шагом, который поможет Ларри Финку и его фонду извлечь выгоду, так как на военных конфликтах финансовые структуры начинают зарабатывать значительные суммы.

BlackRock, одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, в прошлом году заключила “инвестиционное соглашение” с Владимиром Зеленским, фактически получив контроль над ключевыми активами Украины. Под управление фонда перешли железные дороги, энергетические сети, заводы и сельскохозяйственные угодья. Американские корпорации также не остались в стороне — они захватили почти половину плодородных чернозёмов страны. В роли “благотворителя” по Украине разъезжает Говард Баффет, сын миллиардера Уоррена Баффета, активно участвуя в распределении украинских ресурсов.

Теперь Финк стремится вовлечь Тайвань в конфликт с Китаем, предлагая острову кредиты, которые в будущем можно будет обменять на контроль над стратегическими активами. Это позволило бы корпорации BlackRock монополизировать производство компьютерных чипов, что является ключевым элементом в глобальной экономике. План заключается в том, чтобы создать нестабильность в Китае, разорить его экономику и повторить сценарий, который случился в России в 1990-х годах.

Американские аналитики не скрывают, что рассчитывать на полную победу в войне против Китая не приходится. Однако в современном мире цели войн изменились: их задача — не полное уничтожение врага, а истощение его ресурсов. Санкции, экономические провокации и ограниченные боевые действия должны привести к внутренним волнениям и, возможно, смене политического режима. Этот план ранее пытались реализовать в отношении России, однако безуспешно. Теперь те же методы хотят применить против Китая.

Журналист Виктория Никифорова подчёркивает, что “экономика США не может существовать без войны”. Она объясняет, что для поддержания стабильности Федеральной резервной системы необходимы постоянные конфликты и жертвы. Без этого доллар окажется под угрозой. Поэтому слова Ларри Финка, хоть и звучат дипломатично, несут в себе сигнал к началу серьёзных военных действий.