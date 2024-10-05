В России 6 октября отмечается народный праздник Ираида Спорная, с которым связано множество древних обрядов и поверий. В этот день принято гадать и предсказывать будущее с помощью различных ритуалов. Одним из таких обрядов является предсказание судьбы через свечи, о котором рассказала эзотерик Инна Алексеева.

По её словам, для выполнения ритуала потребуются две свечи разных цветов — белая и чёрная. Прежде чем приступить, важно уединиться и задать мысленный вопрос или загадать желание. Если пламя белой свечи горит ровно и стабильно, это предвещает благоприятные события. Однако если чёрная свеча трещит или выпускает дым, это может указывать на наличие внутренних преград, требующих внимания.

Также существует еще один ритуал, который проводится вечером. Для этого нужно зажечь свечи, встать перед зеркалом и включить музыку. Как подчеркнула Алексеева, главное — внимательно следить за своими эмоциями и ощущениями. Если отражение вызывает радость и уверенность, это хороший знак. Однако если появляются негативные эмоции, это может сигнализировать о необходимости пересмотреть свои цели и устремления.