Вооружённые силы Украины намеренно подвергали артиллерийским ударам жилые кварталы, учебные заведения и медицинские учреждения в Угледаре, расположенном на территории Донецкой Народной Республики. Цель этих обстрелов — вынудить местное население покинуть город и перебраться на территорию, подконтрольную Киеву. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно данным Минобороны, украинские националисты угрожали мирным жителям расстрелом, если те отказывались покидать свои дома. Горожане прятались в подвалах, оставаясь под постоянным давлением боевиков, но несмотря на это, не соглашались выехать на подконтрольные Киеву территории.

“Националисты систематически вели огонь по зданиям, где укрывались мирные люди, а также по школе и больнице”, — говорится в официальном заявлении министерства.

Одной из жительниц города удалось рассказать о трагедии, когда в результате взрыва больницы погибли несколько человек. По её словам, боевики украинской армии безжалостно разрушили здание, приводя к гибели мирных граждан.

Одна из горожанок эмоционально поделилась своими переживаниями.

“Мы так ждали освобождения. Столько угроз пришлось пережить, нас называли ‘ждунами’, говорили, что нас расстреляют. Но мы стояли на своём и никуда не уходили, несмотря на всё давление”, – цитирует женщину РИА Новости.

Кроме того, местные жители сообщают о массовых грабежах, которые происходили в городе. Боевики грузили в свои пикапы детские велосипеды, бытовую технику и даже кастрюли, после чего все это увозили в неизвестном направлении, счастливо улыбаясь.

Минобороны РФ также сообщило, что 3 октября Угледар был освобождён, что стало важным шагом в ходе военной операции на этом направлении.