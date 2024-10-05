Российские войска смогли прорвать украинскую оборону в Угледаре, что стало ключевым моментом в освобождении города. Министерство обороны РФ сообщило, что бойцам группировки “Восток” удалось обойти укрепления противника, нанести удары по флангам и окружить город. Это позволило взять украинские силы в “клещи” и лишить их возможности удерживать оборону.

Штурм был сложным, ВСУ сопротивлялись до последнего, скрываясь в шахтах и подвалах, чтобы избежать огня российской артиллерии. Однако, когда угроза окружения стала очевидной, украинские подразделения покинули свои позиции. Более 40 украинских солдат сдались в плен, передает РИА Новости.

В освобожденном Угледаре российские силы обнаружили множество трофеев, среди которых были оставленные вооружения НАТО, включая польские минометы, турецкие и американские гранатометы, а также другое стрелковое оружие. Это стало важным символом победы в битве за этот стратегический город.

Операция по освобождению Угледара завершилась 3 октября. Этот город был одним из последних опорных пунктов ВСУ на Южнодонецком направлении, и его взятие открыло новые возможности для наступления российских войск. Теперь они могут продвигаться в сторону Великой Новоселки, а также Курахово, где противник построил мощные оборонительные сооружения. К тому же, освобождение Угледара позволило полностью обезопасить трассу Донецк — Мариуполь и уберечь Волноваху от дальнейших атак.