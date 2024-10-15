Снайперы из состава горной мотострелковой части российской группировки «Центр» уничтожили украинских наблюдателей и сорвали планируемую ротацию подразделений ВСУ в районе Красноармейска (также известного как Покровск) в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России.

По информации ведомства, снайперская пара скрытно проникла на позиции и успешно ликвидировала вражеских наблюдателей. Это позволило предотвратить замену украинской пехоты на ключевых рубежах. Кроме того, снайперы оказали неоценимую помощь российским штурмовым отрядам, которые вели наступление на данном участке.

Министерство также отметило, что выполнение задач снайперами становится всё более сложным из-за специфики современных боевых условий. Постоянная угроза от разведывательных и ударных беспилотников, минные поля и непрекращающиеся артиллерийские обстрелы вынуждают снайперов тщательно планировать свои действия и выбирать наиболее безопасные места для укрытия. Но несмотря на трудности, российские бойцы продолжают уверенно решать самые сложные задания.